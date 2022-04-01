وزير الخارجية الهندي يبحث مع نظيره الروسي قضايا التعاون الثنائي بين البلدين

نيودلهي - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في ظل التقلبات التي يشهدها العالم حاليًا وكذلك الوضع في أوكرانيا وأفغانستان، وذلك خلال زيارة الأخير إلى الهند.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان بثته عبر موقعها الرسمي، أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري، مٌشيرة إلى أن جايشانكار أكد أهمية أن تظل الاتصالات الاقتصادية والتكنولوجية والشعبية بين موسكو ونيودلهي مستقرة خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليًا من تقلبات.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا أيضًا التطورات المتعلقة بأوكرانيا.. مُضيفًا أن لافروف أطلع نظيره الهندي على مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشدد جايشانكار على أهمية وقف العنف وإنهاء الأعمال العدائية، وضرورة حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لسيادة الدول وسلامة أراضيها.

كما بحث الجانبان الوضع في أفغانستان، ونقل لافروف تقييمه للمؤتمر الأخير حول أفغانستان الذي عٌقد مؤخرًا في الصين.

وأشار وزير الخارجية الهندي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2593 أعرب عن مخاوف المجتمع الدولي وتحدث عن الدعم الإنساني للشعب الأفغاني، بحسب البيان.