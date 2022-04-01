النفط الخام الروسي محور زيارة لافروف إلى دلهي

دلهي- (بي بي سي):

عبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن امتنان موسكو للطريقة التي تعاملت فيها الهند خلال الأزمة الأوكرانية.

وكان لافروف يتحدث في دلهي قبل محادثاته مع نظيره الهندي، سوبرامنيام جايشانكار، الذي قال إن بلاده كانت دائما مؤيدة لحل الخلافات من خلال الحوار.

وأثناء الترحيب به على مدرج المطار في مطار دلهي أمس، رفع وزير الخارجية الروسي راحتيه معا لتحية نظيره بالطريقة التقليدية في الهند، فروسيا قد تكون عدوة للكثيرين في العالم، لكنها في الهند حليفة.

من المتوقع أن تركز مباحثات وزير الخارجية الروسي على بيع النفط الخام للهند وكيفية دفع ثمنه دون خرق العقوبات.

وتمارس الدول الغربية واليابان ضغوطا على الهند لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو، لكن دلهي كانت مترددة في انتقاد روسيا، فنيو دلهي تربطها علاقات طويلة الأمد مع روسيا. وأشار مسؤولون روس إلى أن الهند تشتري النفط الروسي بأسعار تنافسية.