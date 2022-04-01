اليابان توسع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تطوير الصواريخ
09:05 ص الجمعة 01 أبريل 2022
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