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اليابان توسع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تطوير الصواريخ‎‎

09:05 ص الجمعة 01 أبريل 2022
اليابان توسع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تطوير الصواريخ‎‎

زعيم كوريا الشمالية

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