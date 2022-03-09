وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأنظمة مراقبة الضمانات في محطة زابوريجيا النووية

وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن انقطاع الإرسال عن بعد لبيانات أنظمة مراقبة الضمانات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، من دون أن يتّضح السبب وراء ذلك.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنها لا تزال تتلقى البيانات من ثلاث محطات نووية أخرى في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت شركة "أوكرينيرغو" الأوكرانية المشغلة لمحطة تشيرنوبيل النووية، وكالة الطاقة الذرية بانقطاع التيار الكهربائي كليًا عن المحطة.