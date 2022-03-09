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إيران: مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على دمشق

12:08 م الأربعاء 09 مارس 2022
إيران: مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على دمشق

غارة إسرائيلية

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دمشق- (بي بي سي):

قالت السلطات الإيرانية إن اثنين من عناصر الحرس الثوري قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن " الجريمة لن تمر مرور الكرام"

وكانت وسائل إعلام سورية قد قالت إن الغارة استهدفت محيط دمشق وأدت إلى مقتل اثنين من المدنيين.

ويعتقد أن إسرائيل شنت العديد من الغارات التي استهدفت قوات إيرانية ومسلحي حزب الله في سوريا، من دون أن تؤكد إسرائيل ذلك أو تنفيه.

هذا المحتوى من

BBC
غارة إسرائيلية دمشق الحرس الثوري إيران أخبار BBC
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