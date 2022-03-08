تفاؤل أمريكي بنتائج الحوار بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا

واشنطن - (د ب أ)

أعربت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن تفاؤل بلادها بجولة المباحثات الحالية في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني .

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون العراق وإيران جينيفر جيفيتو خلال اجتماعها مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي نحن " متفائلون بحوارات فيينا". حسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي.

وجددت "التزام واشنطن بمواصلة الحرب على داعش ودعم الشركاء واستمرار الدعم للعراق".

فيما أكد مستشار الأمن القومي العراقي على "استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية" .

في حين أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر خلال الإجتماع" احترام سيادة العراق ومواصلة التعاون في كافة المجالات والالتزام بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والعمل على تفعيل أطر التعاون الإقتصادي وملف الطاقة والتغير المناخي" .

وبحسب البيان فقد جرى خلال الإجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث ملف مخيم الهول السوري وسجن الحسكة، بالإضافة إلى ملف سنجار ومكافحة الإرهاب.