وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للأسوأ

وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن بالولايات المتحدة ملتزمة التزاما مطلقا تجاه حلف الناتو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية إستونيا، كايا كلاس، لفت إلى أنه "كنا نأمل ألا تخوض روسيا حربها في أوكرانيا لكن الأمر حصل ونحن مستعدون للأسوأ".

وأضاف بلينكن: "ما هو أكثر أهمية أننا عملنا خلال الأشهر الماضية، مع إستونيا وحلفاء الناتو من أجل دعم أوكرانيا، وقلنا إننا مستعدون لفعل كل ما هو ضروري لتعزيز حلف الناتو وجناحه الشرقي، وأننا سنفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا ارتكبت عدوانا على أوكرانيا، وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "من المهم جدا الحفاظ على كل هذه الجهود، وتعزيزها وهذا ما نعمل عليه مع حلفاء وشركاء الناتو، والاتحاد الأوروبي".

وأكد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزاما مطلقا تجاه حلف الناتو، وقال: "لقد أكد بايدن مرارا أنه سيدافع عن أراضي الناتو إذا تعرضت للهجوم، ومن المهم أن أكرر تلك الرسالة في إستونيا".

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "يسعدني لقاء وزير خارجية إستونيا، لقد كررنا دعوتنا إلى الكرملين لإنهاء حربه غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا واستعرضنا جهودنا المشتركة لتقديم المزيد من الدعم للشعب الأوكراني".