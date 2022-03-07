ألمانيا تعتزم لعب دور محوري في رعاية جرحى الحرب الأوكرانية

برلين - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم لعب دور محوري في رعاية جرحى الحرب الأوكرانية العديدين والمرضى، الذين لا تتوافر لديهم إمكانية للعلاج.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ اليوم الاثنين: "النظام الصحي لأوكرانيا يقف جزئيا على شفا الانهيار، ونحن نأخذ استعدادنا لهذا، وستلعب ألمانيا دورا محوريا في الرعاية الطبية لمواطني أوكرانيا".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" يوجد مئات الجرحى والقتلى كل يوم، كما يبدو أن الجيش الروسي لا يتورع عن مهاجمة البنية التحتية الطبية للبلاد بشكل مستهدف".

وتابع لاوترباخ:" استعددنا لاستقبال مصابي الجروح الخطيرة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مركزة ولاستقبال المرضى الأوكرانيين، الذين يتعين نقلهم بسبب قصف المستشفيات واللاجئين ،الذين قدموا إلينا بأمراض خطيرة كمرضى في حاجة للغسيل الكلوي على سبيل المثال، ومرضى السرطان والناس الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل ملح".

وأوضح لاوترباخ أنه جرى التخطيط للقيام بعمليات نقل كبيرة لمصابين وجرحى ومرضى تعذر علاجهم على الأرض، "لكن في الوقت الحالي من الصعب جدا الوصول عبر الطريق الجوي إلى المدن المطلوب تنفيذ عمليات النقل منها، كما أن عمليات النقل هذه ستكون خطيرة للغاية".