أمريكا تعلن نشر المزيد من قواتها في ليتوانيا

ريجا - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس في العاصمة فيلنيوس اليوم الاثنين، نشر المزيد من القوات في ليتوانيا.

ومن المقرر أن يصل إلى ليتوانيا في غضون الأيام المقبلة نحو 400 جندي أمريكي آخرين.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، نشرت الولايات المتحدة نحو 7000 جندي آخرين في أوروبا. وسيتمركز جزء من هذه القوات حاليا في الدولة المطلة على بحر البلطيق العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقدم بلينكن أيضا لليتوانيا ودولتي بحر البلطيق الأخريين لاتفيا وإستونيا، تأكيدات بالتضامن الأمريكي. وقال بلينكن: " إن التزام الولايات المتحدة بالمادة 5 من ميثاق الحلف التي تنص على أن الهجوم على عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء، التزاما مقدسا".

وتواصل الولايات المتحدة عمليات نقل لقواتها إلى الحدود الشرقية لحلف الناتو بشكل تناوبي منذ عام 2014 ، وذلك لإجراء تدريبات ميدانية.

وتفيد تقارير بأن نحو 500 جندي أمريكي يتمركزون حاليا في ليتوانيا.