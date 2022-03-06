المرشد الإيراني: السفر للصيد حرام

(وكالات):

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن إهمال الحفاظ على الحياة البرية يضر بالمصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن "السفر للصيد حرام".

وأضاف خامنئي في سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "في الإسلام يسمح بالصيد فقط عند الحاجة إلى الطعام. وإلا فهو غير قانوني وممنوع. وحتى السفر للصيد يعتبر حراما".

Neglecting “wildlife conservation” is to the detriment of national interests. In Islam, hunting is only allowed if food is needed. Otherwise, it is illegal and forbidden. Even traveling for #hunting is considered #haram. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 6, 2022

وتابع: "إن تدمير الغابات والبيئة والغطاء النباتي هو تدمير للموارد الوطنية وهذا يضر بمصالح المجتمع العامة".

وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى ضرورة "تطوير الطاقات النظيفة غير الأحفورية مثل الطاقة النووية، التي يتزايد استخدامها في العالم وتعمل دول منطقتنا أيضا على تطويرها، كما يجب أخذ طاقات الرياح والشمس على محمل الجد".

وفي وقت سابق، قام خامنئي بزراعة شتلة بمناسبة اليوم الوطني لغرس الأشجار والأسبوع الوطني للموارد الطبيعية.