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المرشد الإيراني: السفر للصيد حرام

04:56 م الأحد 06 مارس 2022
المرشد الإيراني: السفر للصيد حرام

علي خامنئي

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(وكالات):

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن إهمال الحفاظ على الحياة البرية يضر بالمصالح الوطنية، مشيرًا إلى أن "السفر للصيد حرام".

وأضاف خامنئي في سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "في الإسلام يسمح بالصيد فقط عند الحاجة إلى الطعام. وإلا فهو غير قانوني وممنوع. وحتى السفر للصيد يعتبر حراما".

وتابع: "إن تدمير الغابات والبيئة والغطاء النباتي هو تدمير للموارد الوطنية وهذا يضر بمصالح المجتمع العامة".

وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى ضرورة "تطوير الطاقات النظيفة غير الأحفورية مثل الطاقة النووية، التي يتزايد استخدامها في العالم وتعمل دول منطقتنا أيضا على تطويرها، كما يجب أخذ طاقات الرياح والشمس على محمل الجد".

وفي وقت سابق، قام خامنئي بزراعة شتلة بمناسبة اليوم الوطني لغرس الأشجار والأسبوع الوطني للموارد الطبيعية.

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