منظمة التعاون الإسلامي تفتح مكتبا في كابول

كابول - (د ب أ):

فتحت منظمة التعاون الإسلامي، مكتبا لها، في كابول، الذي سينسق الجهود الإنسانية للمنظمة في أفغانستان، من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المنظمة قولها ، اليوم الأحد، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إنه تم تعيين محمد سعيد العياش، مديرا لمكتب المنظمة في أفغانستان.

وتابعت المنظمة أن المكتب سيتابع تنفيذ نتيجة الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنظمة، الذي عقد في باكستان في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأضافت "سينسق مكتب منظمة التعاون الإسلامي الجهود الإنسانية للمنظمة، مع أفغانستان والشركاء الدوليين. وسيتم تعزيزه بالموارد البشرية والمادية، وفقا للقرار، الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الاستثنائي ، حول الوضع في أفغانستان ، وذلك لتمكينه من الوفاء بالتزاماته لدعم الشعب الأفغاني في مختلف المجالات".

وفي اجتماع المنظمة حول أفغانستان، في باكستان، تم تمرير مسودة قرار لإقامة صندوق استثمار للعمل الإنساني لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.