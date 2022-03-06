أوكرانيا: إردوغان يهاتف بوتين ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وعاجل

أنقرة- (بي بي سي):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات تركزت في مجملها على الأوضاع في أوكرانيا.

وطرح أردوغان خلال المكالمة مقترحات لتسوية الأزمة سلميا. وأبدى استعداد تركيا لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني على أرضها.

وأكدت مصادر الرئاسة التركية، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممر إنساني.