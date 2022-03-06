أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أوكرانيا: إردوغان يهاتف بوتين ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وعاجل

02:47 م الأحد 06 مارس 2022
أوكرانيا: إردوغان يهاتف بوتين ويدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وعاجل

إردوغان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة- (بي بي سي):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات تركزت في مجملها على الأوضاع في أوكرانيا.

وطرح أردوغان خلال المكالمة مقترحات لتسوية الأزمة سلميا. وأبدى استعداد تركيا لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني على أرضها.

وأكدت مصادر الرئاسة التركية، على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممر إنساني.

هذا المحتوى من

BBC
إردوغان بوتين أوكرانيا وقف إطلاق نار أخبار BBC

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا