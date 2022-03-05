أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورًا

واشنطن - (د ب أ)

شددت الولايات المتحدة من نصيحتها بشأن السفر إلى روسيا. وكتبت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني "يجب أن يغادر مواطنو الولايات المتحدة روسيا على الفور".

وأضافت الوزارة: "لا تسافروا إلى روسيا بسبب الهجوم غير المبرر الذي يأتي بدون سابق استفزاز من جانب القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيرة إلى "القدرات المحدودة (للسفارة الأمريكية) في مساعدة مواطني الولايات المتحدة في روسيا".

وذكرت الوزارة أن مواطني الولايات المتحدة يجب أن يتخذوا ترتيباتهم الخاصة للمغادرة والتقدم بطلب المساعدة من سلطات الولايات المتحدة في دولة أخرى إذا احتاجوها.

وأوضحت وزارة الخارجية: "علاوة على ذلك، هناك احتمال في شتى أنحاء روسيا لمضايقة الأجانب، بما في ذلك من خلال اللوائح التي تستهدف الأجانب بصورة خاصة".