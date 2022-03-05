بوتين: سكان دونباس ليسوا كلابًا ضالة.. والغرب تغاضى عن قتلهم

(وكالات):

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قرار بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية بـ"القرار الصعب".

وقال بوتين خلال لقائه بموظفي شركات الطيران الروسية: "لقد قلت هذا في بداية العملية وتحدثت قبل اتخاذ هذا القرار. إنه بلا شك قرار صعب"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وتابع بوتين قائلا إن"العملية العسكرية الروسية كانت لحماية شعبنا، فسكان دونباس ليسوا كلابا ضالة وقٌتل منهم نحو 14 ألف شخصا، لكن الغرب فضَل عدم ملاحظة ذلك طوال 8 سنوات".

وبشأن الممرات الإنسانية وقيام المجموعات الإرهابية باحتجاز المدنيين في مدينة ماريوبول قال بوتين: "اتصلوا من كييف قالوا قوموا بتوفير ممرًا وافقنا على الفور وعلقنا الأعمال العسكرية، لكنه لم يسمحوا لأي شخص بالخروج وهم يختبئون وراء أشخاص ويستخدموهم كدروع بشرية الدرع البشري ومن هم بعد ذلك؟ النازيون الجدد بالطبع".