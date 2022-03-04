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بوتين: الحوار غير ممكن إلا بعد قبول كل شروط روسيا

09:04 م الجمعة 04 مارس 2022
بوتين: الحوار غير ممكن إلا بعد قبول كل شروط روسيا

فلاديمير بوتين

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وكالات:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحوار غير ممكن إلا بعد القبول بكل الشروط التي وضعتها روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، أكد أن جميع المفاعلات النووية في منشأة زابوريجيا آمنة.

وتعرضت منشأة زابوريجيا، لقصف روسي أمس، واشتعلت النيران بالمنشأة، إلا أنه تم الإعلان عن السيطرة على الحريق.

وتعد هذه الحادثة، التي تعد أول هجوم على محطة نووية في التاريخ حسب وصف الرئيس الأوكراني، إلى الأذهان قضية مفاعل تشيرنوبل التي كانت موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، والتي استولت عليها روسيا هذا العام.

فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا

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