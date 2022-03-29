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الرئيس الفلسطيني يدين مقتل إسرائيليين في عملية إطلاق نار

11:36 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الرئيس الفلسطيني يدين مقتل إسرائيليين في عملية إطلاق نار

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - (د ب أ)

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في مدينة بني براك وسط إسرائيل.

وقال عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية".

وحذر عباس من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".

واعتبر أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

كان مالايقل عن أربعة إسرائيليين قد قُتلوا بينهم شرطي، في عملية إطلاق نار فيما قُتل منفذها وهو من جنين في شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

وهذه ثالث عملية خلال أسبوع ما أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا.

ويوم أمس وقعت عملية إطلاق نار في الخضيرة داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين ومنفذي العملية وهما شابان فلسطينيان من مدينة أم الفحم وإصابة آخرين.

وأشادت حركة حماس وفصائل أخرى بتصاعد عمليات إطلاق النار واعتبرتها "ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين" ودعت إلى المزيد منها.

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