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موسكو: طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من بلجيكا لن يمر دون رد

08:13 م الثلاثاء 29 مارس 2022
موسكو: طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من بلجيكا لن يمر دون رد

ماريا زاخاروفا

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روسيا - (أ ش أ)

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالتعسفي.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف تقع على عاتق السلطات الهولندية.

كما علقت المتحدثة على طرد السلطات البلجيكية لـ 21 دبلوماسيا روسيا وقالت: "في 29 مارس، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية طرد 21 دبلوماسيًا روسيًا من البلاد.. نحن نعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجّهة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.. بالطبع، هذه الخطوة غير الودية لن تمر بدون رد".

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ماريا زاخاروفا قرار السلطات الهولندية موسكو طرد 21 دبلوماسيًا روسيا
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