اليونان ترسل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أثينا- (د ب أ):

أرسلت منظمة الصليب الأحمر اليونانية نحو 50 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء، فيما تعد ثالث شحنة من السلع الأساسية التي قامت اليونان بإرسالها إلى الدولة التي مزقتها الحرب منذ غزو روسيا لها في 24 فبراير.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الثلاثاء بأن الشحنة سيتم نقلها بالشاحنات إلى الحدود الأوكرانية حتى يتم توصيلها إلى المناطق الاكثر احتياجا إليها.

وتتكون الشحنة من أغذية غير قابلة للتلف وزجاجات مياه معبأة ومطهرات ومولدات وإمدادات طبية وأدوية، من المقرر أن تقوم منظمة الصليب الأحمر الأوكرانية بتوزيعها.

ومن جانبه، قال وزير الحماية المدنية اليوناني كريستوس ستيليانيديس، في تصريحات للصحفيين من مخازن منظمة الصليب الأحمر اليونانية، حيث تم تحميل الشاحنات المتجهة إلى أوكرانيا: "لا يمكن لأحد أن يتخيل مدى أهمية وصول هذه السلع الأساسية - ولاسيما الإمدادات الطبية - إلى المناطق المحاصرة".