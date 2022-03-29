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جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول بين موسكو وكييف

11:41 ص الثلاثاء 29 مارس 2022
جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول بين موسكو وكييف

رجب طيب أردوغان

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كييف-(بي بي سي):

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين ممثلين عن حكومتي موسكو وكييف بعد أكثر من شهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوفدين على تحقيق نتائج ملموسة لوقف القتال.

ولم يعرب أي من الطرفين عن أمال كبيرة بتحقيق انفراجة في مباحثات اليوم التي تعد الأولى منذ أسبوعين.

وتقول أوكرانيا إنها تريد وقف إطلاق النار معربة عن استعدادها لمناقشة مقترح الدولة المحايدة الذي اقترحته موسكو.

ويقول مراسل بي بي سي في إسطنبول إن حتى الأمال الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول إنشاء ممرات إنسانية جديدة لإجلاء السكان من المدن الأوكرانية المحاصرة ليست بالكبيرة.

هذا المحتوى من

BBC

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