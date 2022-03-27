الأمم المتحدة تستنكر هجمات الحوثيين وضربات التحالف بقيادة السعودية

واشنطن-(بي بي سي):

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السبت الهجمات المتبادلة بين المتمردين الحوثيين في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية، داعيا إلى "ضبط النفس" في النزاع المستمر منذ سبع سنوات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان السبت إن "الأمين العام يدين بشدة التصعيد الأخير للنزاع في اليمن".

تضمنت اعتداءات المتمردين هجوما على مؤسسة نفطية أدى إلى اندلاع حريق هائل قرب حلبة سباقات فورمولا واحد في جدة الجمعة.

ردا على ذلك، شنّ التحالف الذي تقوده السعودية في ساعة مبكرة من صباح السبت ضربات جوية على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية التي تمثل نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية. وقال بيان الأمم المتحدة إن الضربات على صنعاء قتلت ثمانية مدنيين.

جاء التصعيد في الذكرى السابعة لبدء التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران بعد أن سيطروا على صنعاء عام 2014.

وأعلن المتمردون الحوثيون في وقت سابق السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام وأشاروا إلى احتمال التوصل إلى وقف "دائم" لإطلاق النار، ولم يصدر رد فوري من السعودية.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يجدد "دعواته لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس" و"التوصل بشكل عاجل الى تسوية عبر التفاوض لإنهاء النزاع".

كما دان البيان ضربات التحالف لإلحاقها أضرارا بمجمع سكني لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء.

وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة اليمنية السبت للتنديد بالنزاع الذي أودى بحياة مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب الأمم المتحدة، ودفع ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.