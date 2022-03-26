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بعد شهر من الحرب الروسية.. بايدن: على العالم الاستعداد لمعركة طويلة

07:53 م السبت 26 مارس 2022
بعد شهر من الحرب الروسية.. بايدن: على العالم الاستعداد لمعركة طويلة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه على العالم الاستعداد لـ"معركة طويلة"، بعد مرور أكثر من شهر على الحروب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي، اليوم السبت إن "حرب روسيا عززت من وحدة الغرب والناتو".

وأكد أن القوات الأمريكية في أوروبا ليس للدخول في صراع مع روسيا، ولكن لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصف بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" خلال لقاء مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بينما كان في الملعب الوطني في وارسو، ضمن زيارة لإظهار الدعم لبولندا وجارتها أوكرانيا، التي تتعرض لغزو روسي.

جو بايدن الحرب الروسية أوكرانيا روسيا
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