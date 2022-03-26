روسيا تؤكد استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة ولكن فقط على أسس متساوية ومتبادلة.

وأشارت زاخاروفا - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس" - إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادها لذلك وأن موسكو لا تتجنب الحوار وهي على استعداد تام لذلك لكن على أسس المساواة.

وأضافت "على العكس من ذلك، يبذل الجانب الأمريكي كل ما في وسعه لتعقيد عمل البعثات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة"، مضيفة أننا نشجع واشنطن مرة أخرى على التفكير في العواقب.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن مكتب خدمات أوكراني خاص يقوم بإجراء مكالمات هاتفية وهمية للمواطنين الروس الموجودين في قائمة الاحتياط من أجل طلبهم للخدمة العسكرية.

وقال كوناشينكوف للصحفيين اليوم السبت: "تلقى العديد من المواطنين الذكور في روسيا في الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلي بأوامر للمفوض العسكري بطلبهم للخدمة العسكرية".

وأضاف: "أن كل هذه المكالمات الوهمية تجري من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع وتشكل استفزازا من الأجهزة الخاصة الأوكرانية"، مؤكدا أن وزارة الدفاع الروسية لا تُخطط لاستدعاء أي مواطن احتياطي للخدمة العسكرية.

وعلى صعيد متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو اليوم إن مستوى إحلال الواردات في جميع أنحاء البلاد يتراوح بين 80 إلى 100%، مؤكدًا أنه لا يوجد خطر على الصناعة وغيرها من القطاعات المهمة.

وأضاف تشيرنيشينكو: "في جميع المجالات الحرجة، يتراوح مستوى إحلالنا للواردات من 80% إلى 100% أي أنه لا يوجد خطر على الدولة على الأقل على صناعة الإنتاج ومختلف المجالات".

وتابع "هناك بالطبع خدمات لا تصل إلى مستوى عمالقة التكنولوجيا، الآن هي اللحظة التي يجب أن نتحسّن فيها بسرعة، مضيفا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لزيادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.