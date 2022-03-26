الرئيس الأوكراني: السلاح النووي خطر على الجميع

(دويتشه فيله)

قال الرئيس الأوكراني إن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع الجميع على حيازة هذه الأسلحة ما سيدفع مزيدا من الدول لاقتنائها لحماية أنفسها من الغزو. وأضاف أن روسيا دمرت نحو 60 موقعا روحيا في بلاده خلال الغزو.

اعتبر الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بث في اليوم الأول من مؤتمر سياسي في الدوحة السبت، أنّ تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال في الكلمة التي بثت على شاشة كبيرة أمام مسؤولين سياسيين خليجيين ودوليين ضمن فعاليات منتدى الدوحة العشرين الذي افتتحه أمير قطر: "يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدا معينا ولكن الكوكب بأسره"، مضيفاً "إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية". وتابع زيلينسكي: "في التسعينيات، تخلت أوكرانيا عن ثالث أكبر مخزون نووي في العالم (...)ومقابل ذلك، تلقت بلادنا ضمانات شملت روسيا"، مضيفاً: "الخلاصة هي أن الجميع بحاجة إلى أسلحة نووية لحماية أنفسهم من الغزو الذي يشكل خطورة كبيرة على الجميع".

تدمير الأماكن الروحية

وأضاف زيلينسكي في كلمته أن القوات الروسية دمرت ما لايقل عن 59 موقعاً روحياً في بلاده خلال غزوها للبلاد على مدار 31 يوماً. وقال زيلينسكي " خلال 31 يوماً من هذه الحرب، ألحقت الهجمات الروسية أضراراً بما لايقل عن 59 مبنى له قيمة روحية، تشمل مساجد وكنائس ومؤسسات دينية وتعليمية ".

وأضاف أنه تم تدمير أو الحاق أضرار بأكثر من مئتي مدرسة والعديد من المستشفيات. وتابع: "تخيلوا فقط أن القوات الروسية تهاجم عمداً هذه الأماكن التي يستخدمها المدنيون العاديون كملاجئ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

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