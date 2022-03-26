Masrawy logo white

إعلان

الجيش الروسي يعلن تدمير 117 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا خلال يوم واحد

02:31 م السبت 26 مارس 2022
الجيش الروسي يعلن تدمير 117 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا خلال يوم واحد

الجيش الروسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

روسيا - (أ ش أ)

أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاعدة وقود أوكرانية حيوية في منطقة نيكولايف، ضمن 117 هدفا عسكريا تم تدميره في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأشار كوناشينكوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه باستخدام صاروخ أونيكس الموجه عالي الدقة تم تدمير قاعدة الوقود في منطقة نيكولايف والتي كانت تستخدم لإمداد مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية ضربت 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي فقط، وبينها منظومة دفاع جوي إس-300 و6 مراكز قيادية و3 أنظمة لإطلاق الصواريخ و9 مخازن للأسلحة والذخيرة ومخزنين للوقود، بالإضافة إلى 92 معقلا للقوات الأوكرانية والمليشيات القومية.

وقال المتحدث العسكري الروسي أيضا إن قوات الدفاع الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية و6 طائرات بدون طيار فوق بلدة فيشنيوفو، كما تم تدمير منظومة صواريخ توتشكا-يو قرب بلدة فاسيليفكا.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الروسي أوكرانيا إيجور كوناشينكوف منطقة نيكولايف

الخبر التالى:

الرئيس الأوكراني: السلاح النووي خطر على الجميع
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|قفزة في سعر الذهب اليوم السبت بمصر خلال التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا