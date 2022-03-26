الجيش الروسي يعلن تدمير 117 هدفًا عسكريًا في أوكرانيا خلال يوم واحد

روسيا - (أ ش أ)

أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاعدة وقود أوكرانية حيوية في منطقة نيكولايف، ضمن 117 هدفا عسكريا تم تدميره في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأشار كوناشينكوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه باستخدام صاروخ أونيكس الموجه عالي الدقة تم تدمير قاعدة الوقود في منطقة نيكولايف والتي كانت تستخدم لإمداد مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية ضربت 117 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي فقط، وبينها منظومة دفاع جوي إس-300 و6 مراكز قيادية و3 أنظمة لإطلاق الصواريخ و9 مخازن للأسلحة والذخيرة ومخزنين للوقود، بالإضافة إلى 92 معقلا للقوات الأوكرانية والمليشيات القومية.

وقال المتحدث العسكري الروسي أيضا إن قوات الدفاع الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية و6 طائرات بدون طيار فوق بلدة فيشنيوفو، كما تم تدمير منظومة صواريخ توتشكا-يو قرب بلدة فاسيليفكا.