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أوكرانيا: روسيا لا يزال بإمكانها شن هجوم على كييف

01:03 ص السبت 26 مارس 2022
أوكرانيا: روسيا لا يزال بإمكانها شن هجوم على كييف

الجيش الأوكراني

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كييف- (د ب أ):

قال الجيش الأوكراني إنه لا يزال يعتقد أن القوات الروسية لا يزال بإمكانها شن هجوم واسع النطاق على العاصمة كييف، على الرغم من تأخر تقدمهم بسبب نقص الغذاء والوقود، بالإضافة إلى المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وقال اولكسندر جروزيفتش من رئاسة أركان الجيش الأوكراني يوم الجمعة إن اجهزة الاستخبارات أشارت إلى أنه يتم إعداد وحدات خاصة روسية لعملية كييف في جمهورية داغستان الروسية بمنطقة القوقاز.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية مؤخرا من استعادة العديد من المواقع والقرى القريبة من كييف.

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