الرئيس التركي: يجب تشجيع بوتين على "خروج مشرف" لتسوية النزاع الأوكراني

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتعين تشجيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحقيق خروج مشرف" لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أرودغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: " نحن في حاجة لإبلاغ بوتين الآن بأنه يتعين عليك أن تكون مهندس لخطوة للسلام. يتعين علينا أن نسعى لتسوية هذا النزاع من خلال التشجيع على خروج مشرف".

وتابع أردوغان أنه لايزال من الممكن التوصل لحل وسط بين كييف وموسكو، يشمل تخلي أوكرانيا عن تطلعاتها للانضمام إلى الناتو، والقيام بنزع جزئ للأسلحة.

غير أن أردوغان أشار إلى خلاف بشأن القضايا المتعلقة بالأرض.

وكشف أردوغان أنه سوف يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، وربما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابع الرئيس بالقول إن شركات كثيرة تنسحب من السوق الروسية في خضم حرب أوكرانيا، وإن أبواب تركيا مفتوحة على مصراعيها لهذه الشركات.

وفيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طائرات إف -16، قال أرودغان إن أمريكا تظهر نهجا ايجابيا بشأن تحديث الطائرات وشراء طائرات مقاتلة جديدة.

وحول تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال فيه إن "عقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ميت"، قال أردوغان " كان التصريح مؤسفا. الرئيس ماكرون واحد من الزعماء الأكثر نشاطا في الناتو".

وأوضح: "الناتو حجر الزاوية لأمن أوروبا، وقد رأينا هذا بوضوح. تركيا حليف لا غنى عنه لضمان الأمن العالمي".

يشار إلى أن تركيا استضافت في العاشر من الشهر الجاري محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف و نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن المحادثات لم تحقق أي تقدم.