انتقادات دولية لطالبان بسبب طردها الفتيات من المدارس الثانوية

برلين- (د ب أ):

انتقدت وزيرات خارجية 16 دولة بشدة تصرفات طالبان ضد الفتيات الملتحقات بالمدارس بداية من الصف السابع.

وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة: "بصفتنا نساء ووزيرات للخارجية، نشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من أن الفتيات في أفغانستان سيُمنعن من الالتحاق بالمدارس الثانوية هذا الربيع".

وأضاف البيان أن قرار طالبان بتعليق التعليم الثانوي مقلق بشكل خاص بالنظر إلى تعهدات طالبان المتكررة بأن جميع المدارس ستكون مفتوحة لجميع الأطفال.

وجاء في البيان: "ندعو طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه شعب أفغانستان والامتثال للاتفاقيات الدولية التي وقعتها أفغانستان... ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها الأخير والسماح بالوصول المتساوي إلى جميع مستويات التعليم في جميع مقاطعات البلاد. يجب التغلب على صعوبات عملية خلال تنفيذ سياسة تعليمية غير تمييزية".

وتعتزم الوزيرات "المتابعة عن كثب كيف ستفي طالبان بوعودها"، وربط المساعدات الإنسانية وما يتجاوزها في أفغانستان بـ "النتائج المتعلقة بهذا الأمر".

ويشمل البيان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيراتها في ألبانيا وأندورا وأستراليا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وإستونيا وأيسلندا وكندا وكوسوفو وملاوي ومنغوليا ونيوزيلندا والسويد وتونجا وبريطانيا.