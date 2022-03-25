فيديو: لغة جسد بوريس جونسون بقمة الناتو تثير تفاعل

وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو أحدهما يظهر لغة جسد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وتعليق زعيم المعارضة البريطانية السابق، نايجل فراج.

ونشر نايجل فراج مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "أخرج يديك من جيبك جونسون".

Take your hands out of your pockets, Johnson!



pic.twitter.com/SluaIufd8d — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 24, 2022





وفي مقطع الفيديو الآخر أبرز نشطاء جونسون يقف وحيدا في حين يتحدث عدد من رؤساء وقادة الدول حوله خلال بروتوكول التقاط الصورة الجماعية التذكارية للقمة.

وكان جونسون قد قال في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو.





وقال جونسون في خطابه، الذي تم بثه على صفحة حزب المحافظين على تويتر: "لماذا قرر غزو هذا البلد البريء تماما؟ لم يكن يعتقد حقًا أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، كان يعلم جيدًا أنه لا توجد خطة لوضع صواريخ على الأراضي الأوكرانية".