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فيديو: لغة جسد بوريس جونسون بقمة الناتو تثير تفاعل

02:09 م الجمعة 25 مارس 2022
فيديو: لغة جسد بوريس جونسون بقمة الناتو تثير تفاعل

بوريس جونسون

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وكالات:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعي فيديو أحدهما يظهر لغة جسد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وتعليق زعيم المعارضة البريطانية السابق، نايجل فراج.
ونشر نايجل فراج مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "أخرج يديك من جيبك جونسون".



وفي مقطع الفيديو الآخر أبرز نشطاء جونسون يقف وحيدا في حين يتحدث عدد من رؤساء وقادة الدول حوله خلال بروتوكول التقاط الصورة الجماعية التذكارية للقمة.
وكان جونسون قد قال في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو.



وقال جونسون في خطابه، الذي تم بثه على صفحة حزب المحافظين على تويتر: "لماذا قرر غزو هذا البلد البريء تماما؟ لم يكن يعتقد حقًا أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو في أي وقت قريب، كان يعلم جيدًا أنه لا توجد خطة لوضع صواريخ على الأراضي الأوكرانية".

بوريس جونسون قمة الناتو بريطانيا المعارضة البريطانية
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