مجموعة الـ7: سنبذل كل ما هو ممكن لمحاسبة بوتين وداعميه

)دويتشه فيله):

قالت مجموعة الدول السبع إنها لن تدخر جهداً في سبيل محاسبة بوتين وداعميه ممن ساندوا غزوه لأوكرانيا. وفيما حذرت دول المجموعة روسيا من استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية، توعد البيت الأبيض بفرض عقوبات على الذهب الروسي.

أكدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع الخميس أنها "لن تدخر أي جهد لمحاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعميه على غزو أوكرانيا، محذرة من أنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "لن ندخر أي جهد لمحاسبة الرئيس بوتين ومهندسي هذا العدوان وداعميه، بمن فيهم نظام لوكاشنكو في بيلاروسيا".

وأضافت المجموعة إثر قمة ضمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وألمانيا وأيطاليا: "لتحقيق هذا الهدف، سنواصل العمل معاً ومع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع"، مؤكدة أن "على الشعب الروسي أن يعلم أننا لا نكن له أي عداء"، ومعتبرة أن "الرئيس بوتين وحكومته وداعميه، بمن فيهم نظام لوكاشنكو في بيلاروسيا، هم من يفرضون هذه الحرب وتداعياتها على الروس (...) وأن قرارهم هو الذي يلطخ تاريخ الشعب الروسي".

إلى ذلك، أعربت دول مجموعة السبع عن قلقها من تزايد "قمع الشعب الروسي"، مبدية أسفها لما يقوم به الكرملين "لحرمان المواطنين الروس من الحصول على معلومة غير مشوهة عبر الرقابة".

عقوبات متوقعة على الذهب الروسي

وأكدت دول المجموعة عزمها على تطبيق "كامل" للعقوبات غير المسبوقة التي فرضت على موسكو، مبديةً استعدادها لاتخاذ "إجراءات جديدة عند الضرورة". وأضافت مجموعة السبع: "نحذر من خطر استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية"، مذكرة بـ"التزامات روسيا بموجب المعاهدات الدولية التي وقعتها وتحمينا جميعاً".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض في بيان أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب التفاف موسكو على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.

من جانب آخر أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ان دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية الخميس في بروكسل حول الحرب في أوكرانيا، "متفقة" على أن "المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل نشاطاتها في روسيا كأن شيئا لم يحصل". وأضاف بيان البيت الأبيض: "من الواضح أن أي صفقة تشمل الذهب وتتعلق بالبنك المركزي الروسي، مشمولة بالعقوبات الحالية".

وقال مسؤول أمريكي كبير: "نريد القضاء على كل الإمكانات المتاحة لروسيا لاستخدام ذهبها لدعم عملتها" الروبل، وأضاف للصحفيين أن موسكو لديها مخزون "كبير" من الذهب يمثل 20 في المئة من إجمالي الاحتياطات الروسية.

"هدوء" ألماني

على جانب آخر، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس رد فعل هادئ حيال إعلان بوتين عزمه تحصيل مدفوعات الغاز من دول معينة، تشمل ألمانيا، بالروبل.

وفي أعقاب قمة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم إن العملة التي يتم الدفع بها محددة في العقود الحالية، وأضاف:" هذا هو الشيء الذي يجب أن يسري إذن، وفي الغالب هذه العملة هي اليورو أو الدولار، وهذه هي نقاط البداية التي يجب أن ننطلق منها".

كان بوتين أعلن أمس الأربعاء تحصيل توريدات الغاز من "دول غير صديقة" بالروبل فقط. وستؤدي هذه الخطوة إلى دعم العملة الروسية التي تعاني ضغوطاً لأن الدول المستوردة ستضطر إلى شراء الروبل.

وتنطبق هذه الخطوة من وجهة نظر روسيا على ألمانيا وكل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. وتم منح حكومات الدول المعنية وبنوكها المركزية مهلة لمدة أسبوع لتحديد كيفية التحول إلى الطريقة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعد من الدول التي تعتمد بقوة بشكل خاص على توريدات الطاقة الروسية.