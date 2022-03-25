قانون جديد للحدَ من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (بي بي سي):

وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على تفاصيل قانون جديد يهدف للحدَ من هيمنة بعض شركات التكنولوجيا العملاقة في العالم مثل جوجل وميتا وآبل.

وتوصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق حول قانون "تنظيم عمل الأسواق الرقمية"، بعد أكثر من عام من المحادثات.

وسيُجبر القانون شركة آبل الأمريكية على تقديم بديل لمتجر التطبيقات الخاص بها على أجهزتها، كما ستُمنع غوغل من التحميل المسبق لمحرك البحث الخاص بها على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن من شأن القانون الجديد أن يُنهي الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

بدورها قالت شركة آبل إن هذه الخطوة تثير مخاوف تتعلق بالمحافظة على عامليِ الخصوصية والأمان.