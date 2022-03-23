المستشار الألماني: برلين لن تخاطر بصراع عسكري مع روسيا

ألمانيا - (أ ش أ)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثّر" رغم كل الدمار الذي يتسبب به يوميا وطالب بوقف فوري للحرب في أوكرانيا.

وأضاف شولتس - في جلسه اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني - أنه يجب أن يتم وقف إطلاق النار فورا، لافتا إلى أنه يناقش باستمرار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوات التالية، كما أنه أجرى محادثات طويلة ومكثفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بحاجة إلى سماع الحقيقه بأن تلك الحرب تدمر أوكرانيا نعم ولكنها تدمر روسيا أيضا بالتبعية.

ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس دخول الناتو في المواجهة، مؤكدا أن بلاده لن تخاطر بصراع عسكري مع روسيا.

وقال "لن ندخر جهدا حتى يحل السلام على قارتنا".. مضيفا أنه لا أحد يستطيع أن يدعى ما إذا كانت المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا ستكون ناجحة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الأوكرانيين هم من يتفاوضون بشأن أوكرانيا ويتحملون مسؤليه ذلك.

وندد شولتس بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.