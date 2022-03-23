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التحالف يعلن تدمير قاربين مفخخين تابعين للحوثيين

08:03 م الأربعاء 23 مارس 2022
التحالف يعلن تدمير قاربين مفخخين تابعين للحوثيين

الجيش السعودي

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الرياض - (بي بي سي)

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه دمر قاربين تابعين للحوثيين كانا يحملان موادًا متفجرة.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤولين في التحالف إن الحركة اليمنية كانت تخطط لاستخدام القاربين المفخخين لاستهداف ناقلات النفط في مضيق باب المندب.

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحركة الحوثية التي استهدفت في كثير من المرات مواقع سعودية ردا على غارات التحالف.

ويدعم التحالف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المواجهات ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

هذا المحتوى من

BBC
السعودية اليمن الحوثيين أخبار BBC
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