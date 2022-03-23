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سفير أوكرانيا لدى روما: يجب وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة بابا الفاتيكان لكييف

07:00 م الأربعاء 23 مارس 2022
سفير أوكرانيا لدى روما: يجب وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة بابا الفاتيكان لكييف

ياروسلاف ميلنيك

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إيطاليا - (أ ش أ)

أكد سفير أوكرانيا لدى روما ياروسلاف ميلنيك، ضرورة وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى كييف.

وقال ياروسلاف في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية "نكنّ تقديراً عالياً لدور الكرسي الرسولي في حل هذه المأساة وسنفعل كل ما في وسعنا لتنظيم زيارة البابا فرانسيس إلى كييف".

وأضاف "الأمر لا يعتمد علينا فقط، فنحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار لضمان سلامة رحلة البابا إلى أوكرانيا"، مشددًا على أنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب جدًا تنظيم زيارة للبابا فرانسيس.

واختتم تصريحه مذكراً بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيجاد حل للأزمة.

وفي السياق، كشف الدبلوماسي الأوكراني عن وصول ما يقرب من 70 ألف لاجئ إلى إيطاليا من أوكرانيا حتى الآن، 92٪ منهم من النساء والأطفال، معربا عن شكره للشعب والحكومة الإيطالية لبذلهم قصارى جهدهم للترحيب بهؤلاء الأشخاص.

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Asha
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