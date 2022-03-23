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المستشار الألماني: الغزو الروسي لأوكرانيا "متعثر"

05:36 م الأربعاء 23 مارس 2022
المستشار الألماني: الغزو الروسي لأوكرانيا "متعثر"

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (بي بي سي)

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا "متعثّر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يومًا بعد يوم"، مطالبا موسكو بالوقف الفوري القتال .

وأضاف شولتس أمام مجلس النواب الألماني أن "الحقيقة هي أن الحرب تدمّر أوكرانيا لكن (فلاديمير) بوتين بشنّه الحرب، يدمّر مستقبل روسيا"، مؤكدًا أن كييف يمكن أن "تعتمد على مساعدة" ألمانيا.

وحذّر المستشار الألماني من أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو فعّالة وستسبب مزيدًا من الأضرار لاقتصاد روسيا.

هذا المحتوى من

BBC
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