"بلومبرج": ماكرون وأردوغان ينحيان خلافاتهما جانبًا للضغط على بوتين بشأن بالحرب

باريس - (د ب أ)

يحاول الفرنسيون والأتراك المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتحسين علاقاتهما التى كانت تتسم في السابق بالفتور.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان ينسقان تحركاتهما في الوقت الذي يستفيدان فيه من إمكانية وصولهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للضغط عليه للتوصل لوقف لإطلاق النار والترتيب لممرات إنسانية من أجل إخراج بعض المدنيين على الأقل من الخطر.

وتحدث الرئيس الفرنسي ونظيره التركي وقت الغزو الروسي الذى وقع في 24 شباط/فبراير ، وهما يبحثان حاليا إمكانية عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو في بروكسل يوم الخميس المقبل، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الاتصالات بين الجانبين.