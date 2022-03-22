الكويت ترحب بالتزام لبنان بالإجراءات اللازمة لعودة العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي

الكويت - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيبها بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنها تتطلع في هذا السياق إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.