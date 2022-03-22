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الكويت ترحب بالتزام لبنان بالإجراءات اللازمة لعودة العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي

09:33 م الثلاثاء 22 مارس 2022
الكويت ترحب بالتزام لبنان بالإجراءات اللازمة لعودة العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي

وزارة الخارجية الكويتية

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الكويت - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيبها بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنها تتطلع في هذا السياق إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية في هذا الصدد بما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية الكويت لبنان مجلس التعاون الخليجي نجيب ميقاتي
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