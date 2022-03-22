Masrawy logo white

إعلان

الكرملين يكشف متى تستخدم روسيا الأسلحة النووية

09:17 م الثلاثاء 22 مارس 2022
الكرملين يكشف متى تستخدم روسيا الأسلحة النووية

المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

روسيا - (أ ش أ)

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن مفهوم الأمن القومي لبلاده ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها.

وقال بيسكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقا للخطط والمهام المحددة مسبقا.. منذ البداية لم يعتقد أي أحد هنا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين"، مؤكدًا أن احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية. وتابع بيسكوف "أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في "ماريوبول" هو تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ27، ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

هذا المحتوى من

Asha
دميتري بيسكوف الكرملين روسيا حرب الغزو الروسي الأسلحة النووية أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا