جولة جديدة من محادثات الأمم المتحدة بشأن الدستور السوري في جنيف

جنيف - (د ب أ)

يحاول ممثلون عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سورية مجددا إحراز تقدم في صياغة مسودة دستور جديد للبلاد بموجب وساطة من الأمم المتحدة الأسبوع الجاري.

بدأت الوفود، التي يضم كل منها 15 ممثلا، أحدث جولة من المشاورات في جنيف اليوم الإثنين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا جير بيدرسن قبل المحادثات إن هناك أربعة مبادئ أساسية رئيسية.

ويجب مناقشة أسس الحوكمة، وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم وعمل السلطات العامة.

وهذا هو الاجتماع السابع منذ تأسيس اللجنة الدستورية قبل عامين ونصف. ويهدف الاجتماع إلى التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية الدائرة منذ 11 عاما.

وقال الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة، وهو من رموز المعارضة، إن الجولة الجديدة من المحادثات سوف تكون اختبارا "للنوايا الحقيقية" للرئيس بشار الأسد.

وأضاف أن "العالم الحر" سوف يرى ما إذا كانت الحكومة تواصل لعب "دور معرقل" مثلما تفعل منذ بداية المحادثات.