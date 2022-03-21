بعد تصريحات أمريكية.. موسكو تحذر من التدخل في عمليتها في أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو سترد "سلبيا" على أي محاولات تقوم بها أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا بعدما صرحت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بأنه لن يتم نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، ولكن دولا أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تقرر أنها ترغب في نشر قوات داخل أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن كيفية رد موسكو على مثل هذه المحاولات، اكتفى بيسكوف بقول "سلبيا"، وذكّر بتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن.

وكان بوتين حذر من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لعرقلة عمليتها في أوكرانيا، وقال :"سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".