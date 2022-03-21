Masrawy logo white

إعلان

بعد تصريحات أمريكية.. موسكو تحذر من التدخل في عمليتها في أوكرانيا

01:07 م الإثنين 21 مارس 2022
بعد تصريحات أمريكية.. موسكو تحذر من التدخل في عمليتها في أوكرانيا

دميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو سترد "سلبيا" على أي محاولات تقوم بها أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا بعدما صرحت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بأنه لن يتم نشر قوات أمريكية في أوكرانيا، ولكن دولا أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تقرر أنها ترغب في نشر قوات داخل أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن كيفية رد موسكو على مثل هذه المحاولات، اكتفى بيسكوف بقول "سلبيا"، وذكّر بتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن.

وكان بوتين حذر من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج لعرقلة عمليتها في أوكرانيا، وقال :"سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".

دميتري بيسكوف أوكرانيا العملية العسكرية الروسية روسيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قفزة كبيرة للدولار ورفع الفائدة وشهادة ادخار جديدة.. ماذا حدث؟ (فيديو)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا