الرئيس الأوكراني: لا يمكننا المساومة على وحدة أراضينا

كييف - (أ ش أ):

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده لا يمكنها المساومة على وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هناك تنازلات لا يمكن لبلاده تقديمها في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحول شروط روسيا لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، والمتعلقة باعتراف أوكرانيا بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا واستقلال الجمهوريتين بمنطقة دونباس وضمان عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال زيلينسكي - في المقابلة الخاصة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - "أي تسويات تتعلق بوحدة أراضينا وسيادتنا وبالشعب الأوكراني قد تم التحدث بشأنها.. وروسيا لا يمكنها التودد إلى مواطني أي دولة أخرى بالقوة، لا إجبار أى رئيس دولة أخرى على الاعتراف بأي شئ من خلال استخدام القوة".

وأضاف "لو كنا عضوا في الناتو، ما كانت الحرب قد بدأت.. أود الحصول على ضمانات أمنية لبلادي ولشعبي"، معربًا عن امتنانه للمساعدة التي قدمها الحلف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ولفت زيلينسكي إلى أنه طلب من أعضاء الناتو شخصيًا أن يقولوا مباشرة وبوضوح ما إذا سيقبلون انضمام أوكرانيا للحلف في غضون عام أوعامين أو خمسة أو أن يرفضوا ذلك، موضحا أن الرد كان واضحًا للغاية، وهو أن أوكرانيا لن تكون عضوا في الناتو، لكن ستظل الأبواب مفتوحة بشكل عام.