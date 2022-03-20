برلماني روسي: التحاق أوكرانيا وجورجيا بحلف الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة

موسكو - أ ش أ

حذر أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، من أن التحاق أوكرانيا وجورجيا بعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيؤدي إلى عواقب وخيمة على هاتين الدولتين في حال مواجهة أي منهما لروسيا.

وقال كليموف - على صفحته في موقع التواصل (تليجرام)، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف الناتو، فقد يصبح الوضع مختلفا تماما بالنسبة لهما، وفي مثل هذه الظروف سيكون الأمر مثل أي دولة أخرى في هذا الحلف، إن الانضمام إلى حلف الناتو يعادل الانضمام إلى ناد انتحاري".