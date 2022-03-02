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البيت الأبيض: ليس لدينا مصلحة استراتيجية في تقليص المعروض العالمي من الطاقة

09:34 م الأربعاء 02 مارس 2022
البيت الأبيض: ليس لدينا مصلحة استراتيجية في تقليص المعروض العالمي من الطاقة

البيت الأبيض

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة ليس لديها "مصلحة إستراتيجية في تقليص المعروض العالمي من الطاقة"، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات إثر قيام الجيش الروسي بالهجوم على أوكرانيا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن البيت الأبيض بدأ وكأنه مع هذا التصريح يتراجع عن استعداده لحظر صادرات النفط الروسية لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح البيت الأبيض أن ذلك لا يأتي متطابقاً مع مصالح واشنطن بسبب اضطرابات إمدادات النفط العالمية والمخاوف من تفاقم الأسعار.

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