الناتو: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

وكالات

أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف لن يرسل قوات إلى أوكرانيا.

وقال إن في مؤتمر صحفي خلال زيارته لبولندا، إن ما فعلناه في الأسابيع والأشهر الماضية هو تعزيز استعداداتنا وجهوزيتنا على الجبهة الشرقية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤول في الحلف قوله، إن تهديد بوتين بالتأهب النووي لم يترجم فعليًا وأن الحلف مستعد للرد فورًا، موضحًا أن الرد على تهديد بوتين سيكون بوضع قوة الردع النووي للحلف في حالة تأهب.

واعتبر أن اختار التصعيد وخيار مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني الدخول في حرب عالمية ثالثة.