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بأغلبية ساحقة.. 141 دولة تصوت لصالح إدانة الهجوم الروسي

07:56 م الأربعاء 02 مارس 2022
بأغلبية ساحقة.. 141 دولة تصوت لصالح إدانة الهجوم الروسي

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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وكالات

في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين "العدوان الروسي على أوكرانيا" في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

وكان مشروع القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

الدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا، سوريا، بيلاروس، أرتريا، كوريا الشمالية.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، الصين.

وفقا للقرار، يجوز للجمعية العامة أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" في خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم (روسيا في هذه الحالة)- حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

يشار إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية هي الحادية عشرة التي تعقدها الجمعية العامة منذ عام 1950. وعقدت هذه الجلسة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2623 الذي اتخذه مجلس الأمن، يوم أمس الأحد.

وتعود آخر جلسة استثنائية عقدتها الجمعية العامة إلى أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر، "لمناقشة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."

الجمعية العامة للأمم المتحدة الهجوم الروسي أوكرانيا روسيا مجلس الأمن

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