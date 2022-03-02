رئيس أوكرانيا: مقتل نحو ستة آلاف جندي روسي في الصراع الدائر

كييف- (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء "إن ما يقرب من ستة آلاف جندي روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الحرب" حسب قوله.

وأكد زيلينسكي - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن روسيا لن تستطيع أن تكسب هذه الحرب بالقنابل والضربات والصواريخ التي هطلت على المدن الأوكرانية في الأيام الأخيرة، متهما موسكو بأنها تهدف إلى محو تاريخ أوكرانيا بعد أن ضرب صاروخ روسي نصب بابين يار التذكاري في كييف أمس.