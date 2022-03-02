أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

رئيس أوكرانيا: مقتل نحو ستة آلاف جندي روسي في الصراع الدائر

12:41 م الأربعاء 02 مارس 2022
رئيس أوكرانيا: مقتل نحو ستة آلاف جندي روسي في الصراع الدائر

فلوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء "إن ما يقرب من ستة آلاف جندي روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الحرب" حسب قوله.

وأكد زيلينسكي - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن روسيا لن تستطيع أن تكسب هذه الحرب بالقنابل والضربات والصواريخ التي هطلت على المدن الأوكرانية في الأيام الأخيرة، متهما موسكو بأنها تهدف إلى محو تاريخ أوكرانيا بعد أن ضرب صاروخ روسي نصب بابين يار التذكاري في كييف أمس.

هذا المحتوى من

Asha
فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا كييف الغزو الروسي روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات قومية بقطاعي الإسكان والطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا