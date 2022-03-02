الدفاع الروسية: إصابة 1502 هدف عسكري لأوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية
موسكو- (أ.ش.أ):
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العسكرية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أصابت 1502 هدف عسكري في أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية.
وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: " أصبنا 1502 هدف من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية"، موضحا أن من بين هذه الأهداف 51 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 38 نظاما صاروخيا للدفاع الجوي مضاد للطائرات من نوع "إس 300" و "بوك إم-11" و "أوسا ".
وأشار كوناشينكوف أنه جرى تعطيل 51 محطة رادار و47 طائرة على الأرض و 11 طائرة في الجو و 472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 62 قاذفة صواريخ متعددة و 206 قطع مدفعية ميدانية ومدافع هاون و 336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة و 46 طائرة بدون طيار.
وأكد استهداف منشآت بث إعلامي لجهاز الأمن الأوكراني بسلاح عالى الدقة ، متابعا:" قصفنا منشآت البث الإعلامي التابعة لجاز الأمن الأوكراني والمركز 72 للحرب النفسية في كييف بسلاح عالي الدقة بهدف إحباط الهجمات الإعلامية ضد روسيا".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان