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الدفاع الروسية: إصابة 1502 هدف عسكري لأوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية

12:18 م الأربعاء 02 مارس 2022
الدفاع الروسية: إصابة 1502 هدف عسكري لأوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية

الحرب في أوكرانيا

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موسكو- (أ.ش.أ):

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العسكرية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أصابت 1502 هدف عسكري في أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: " أصبنا 1502 هدف من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية"، موضحا أن من بين هذه الأهداف 51 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 38 نظاما صاروخيا للدفاع الجوي مضاد للطائرات من نوع "إس 300" و "بوك إم-11" و "أوسا ".

وأشار كوناشينكوف أنه جرى تعطيل 51 محطة رادار و47 طائرة على الأرض و 11 طائرة في الجو و 472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 62 قاذفة صواريخ متعددة و 206 قطع مدفعية ميدانية ومدافع هاون و 336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة و 46 طائرة بدون طيار.

وأكد استهداف منشآت بث إعلامي لجهاز الأمن الأوكراني بسلاح عالى الدقة ، متابعا:" قصفنا منشآت البث الإعلامي التابعة لجاز الأمن الأوكراني والمركز 72 للحرب النفسية في كييف بسلاح عالي الدقة بهدف إحباط الهجمات الإعلامية ضد روسيا".

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Asha
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