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الصين تدعو أوكرانيا وروسيا لإيجاد حل للأزمة الحالية عبر المفاوضات

12:06 م الأربعاء 02 مارس 2022
الصين تدعو أوكرانيا وروسيا لإيجاد حل للأزمة الحالية عبر المفاوضات

وزير الخارجية الصيني وانج يي

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بكين- (أ ش أ):
دعت الصين كلا من أوكرانيا وروسيا لإيجاد حل للأزمة الحالية من خلال المفاوضات ،وأعربت عن دعمها لجميع الجهود الدولية البناءة لصالح التوصل إلى حل سياسي، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الصيني وانج يي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الليلة الماضية، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.
وخلال المكالمة، قال وانج إن الصين تأسف بشدة لتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتولي اهتماما خاصا للضحايا من المدنيين، مؤكدا أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية عادل وشفاف.
وأشار وانج إلى أن الصين تؤمن دائما بأن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن الآخرين، ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي من خلال توسيع الكتل العسكرية، وحث وانج كوليبا على ضمان سلامة المواطنين الصينيين في أوكرانيا ، مؤكدا أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسلامتهم في جميع الأوقات.
من جانبه، قال كوليبا إن الصين لعبت دورا بناء في القضية الأوكرانية ، قائلا إن كييف مستعدة لتعزيز التواصل مع بكين ، وتتوقع جهود الصين الجيدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما أشار وزير الخارجية الأوكراني خلال الاتصال إلى الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا، مؤكدا أن إنهاء الحرب يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأوكرانيا، المنفتحة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات.

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Asha
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