Masrawy logo white

إعلان

العراق: ضبط عبوات ناسفة وصواريخ لتنظيم داعش في الأنبار

09:51 م السبت 19 مارس 2022
العراق: ضبط عبوات ناسفة وصواريخ لتنظيم داعش في الأنبار

تنظيم داعش - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن ضبط أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان نقلته السومرية نيوز، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة -العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة واعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة".

هذا المحتوى من

Asha
تنظيم داعش العراق الأنبار
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- عودة أفشة وغياب شريف.. منتخب مصر يعلن قائمته لمباراتي السنغال
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا