العراق: ضبط عبوات ناسفة وصواريخ لتنظيم داعش في الأنبار

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن ضبط أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان نقلته السومرية نيوز، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة -العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة واعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 اطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة".