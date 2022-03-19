وزير أوكراني: العملية العسكرية الروسية عطلت 30% من اقتصادنا

وكالات:

قال وزير المالية الأوكراني، إن العملية العسكرية الروسية عطلت 30 بالمئة من الاقتصاد الأوكراني، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، أن لديها 562 أسير حرب روسي، وأنها تتعامل معهم وفقا للقوانين الإنسانية الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الأربعاء الماضي، أن حوالي ألف جندي روسي أسروا منذ أن شنت موسكو هجومها على جارتها الغربية.

وقال زيلينسكي، إن أي أحد مسؤول عن فظائع الحرب يجب أن يحاسب.