عون: رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته

بيروت - (د ب أ):

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الجمعة إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته، نافيا وجود أي دور لها في الاجراءات القضائية التي اتخذت بحق عدد من المصارف في البلاد.

واعتبر عون "أن الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .

وأضاف " أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوماً في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها أي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذاً للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة."

ورأى أن هذه الحملات " هي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء".

وأكد أن " كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن "مواجهات" بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين هو من نسج الخيال ويهدف إلى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زوراً بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 (أيار/ مايو) المقبل".

ولفت الرئيس عون إلى أن " كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال إقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يذكر أن القضاء اللبناني اتخذ عدداً من القرارات بحق عدد من المصارف في الأيام الماضية.